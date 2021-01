V. Guimarães-Nacional adiado para 21 de janeiro devido a surto de Covid-19

O jogo Vitória de Guimarães-Nacional, da 12.ª jornada da I Liga de futebol, foi adiado para 21 de janeiro devido à confirmação de seis casos de infeção pelo novo coronavírus nos vimaranenses, revelou o clube vitoriano.

"O Vitória informa que, em concordância com a Liga Portugal e o Nacional, foi reagendado o encontro relativo à 12.ª jornada da Liga, que estava marcado para este domingo. O jogo será disputado em 21 de janeiro, às 20h15. A decisão decorre da deteção, na ronda de testagem realizada esta sexta-feira, de seis jogadores que acusaram positivo para a covid-19", lê-se na nota publicada no sítio oficial vitoriano.

O clube minhoto esclareceu ainda, no mesmo comunicado, que a "remarcação do desafio", inicialmente agendado para as 15h00 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, foi decidida em "coordenação com as autoridades de saúde", tendo-se ainda recorrido ao "isolamento profilático" para se conseguir o "apuramento detalhado da origem dos casos detetados", até "nova ronda de testagem".

Os seis casos surgem depois de, no mês de dezembro, o guarda-redes Nicolas Tiê, os defesas Zié Ouattara, Suliman e Jonas Carls e o avançado Lyle Foster terem obtido resultados positivos nos testes ao novo coronavírus realizados pelo Vitória de Guimarães.

O jogo entre vimaranenses, quintos classificados da tabela, com 19 pontos, e madeirenses, no 10.º posto, com 13, é o terceiro jogo nesta edição da I Liga a ser adiado devido à pandemia de covid-19, depois do encontro entre Sporting e Gil Vicente, da primeira jornada, que estava agendado para setembro e realizou-se em 28 de outubro, e do duelo entre Moreirense e Paços de Ferreira, da sétima, que se realizou em 01 de dezembro, inicialmente marcado para 07 de novembro.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.818.946 mortos resultantes de mais de 82,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.972 pessoas dos 420.629 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.