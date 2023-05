Valência recorre de castigo pesado após insultos a Vinícius Jr

O Valência garante que vai recorrer até às últimas instâncias depois de ser conhecido o castigo ao clube, em virtude dos ataques racistas a Vinícius Jr. no jogo com o Real Madrid.A bancada Mario Kempes, de onde surgiram os insultos, foi interditada cinco jogos e o emblema ché foi multado em 45 mil euros.Entretanto, a Real Federação Espanhola de Futebol decidiu anular a expulsão de Vinícius Jr., que viu vermelho após atingir com o braço a face do jogador Hugo Duro (Valência).O brasileiro foi homenageado ontem no Santiago Bernabéu, na vitória do Real Madrid (2-1) frente ao Rayo Vallecano.