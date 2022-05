O valor de mercado de Alexander Bah, lateral-direito do Slavia de Praga que é pretendido pelo Benfica, disparou em pouco mais de um mês de 4 para 10 milhões de euros. O inflacionamento do preço do internacional dinamarquês de 24 anos deve-se, precisamente, ao interesse demonstrado pelos responsáveis do emblema da Luz, aliado ao impasse criado.









Ver comentários