Varandas aumenta salário no Sporting para valor de Bruno de Carvalho

A Assembleia Geral da SAD do Sporting, a realizar no dia 6 de outubro, vai colocar em apreciação aos acionistas um aumento da remuneração fixa de Frederico Varandas, que passará dos 147 mil euros para 182 mil euros brutos por ano. Trata-se de um aumento na ordem dos 35 mil euros, que permitirá ao líder do Conselho de Administração da SAD sportinguista igualar o ordenado de Bruno de Carvalho, presidente que acabou por ser destituído.Este aumento já tinha sido proposto em anos anteriores, mas devido à pandemia e à situação financeira do clube, acabou por ser recusado pelo próprio presidente do clube.Além de Frederico Varandas , também os membros executivos do Conselho de Administração poderão vir a ter os salários aumentados para os 131 mil euros anuais. Atualmente, Francisco Zenha e André Bernardo auferem cada um 98 mil euros brutos por ano e João Sampaio recebe 73 500 euros brutos.Em apreciação estarão igualmente os prémios a pagar (remuneração variável). Os objetivos desportivos e financeiros têm o mesmo peso relativo (50-50 por cento). Certo é que o valor máximo dos prémios não poderá ser superior a 75 por cento do vencimento bruto anual.A reunião magna de acionista vai ainda debater os prémios referentes à equipa passada e, em caso de aprovação, Frederico Varandas vai receber 73 500 euros pela conquista do título nacional, uma verba que se traduz em 50 por cento do atual vencimento bruto anual, ou seja, os tais 147 mil euros. Os outros membros executivos da administração também terão os seus prémios em análise e cada um deles pode receber 49 mil €.Os leões apresentaram o Relatório e Contas referente à época passada e registaram um prejuízo superior a 33 milhões de euros.Rúben Amorim não apontou culpas a nenhum elemento do plantel, depois da goleada (1-5) sofrida pelo Sporting diante do Ajax, em Alvalade, na estreia da equipa na Champions. O discurso do treinador no final da partida foi o mesmo que utilizou para os jogadores - assumiu as culpas.Amorim pediu aos futebolistas que trocassem o chip e que o desaire não passou de um acidente de percurso, provocado por várias condicionantes - ausência de Pote e Coates, lesão de Gonçalo Inácio e uma eficácia anormal dos neerlandeses.Segundo o CM apurou, a equipa técnica leonina está apostada em recuperar os jogadores animicamente para o embate com o Estoril, em especial Rúben Vinagre, lateral-esquerdo que teve uma noite para esquecer e foi substituído ao intervalo. Amorim quer uma "reação forte" e ‘à campeão’ frente ao Estoril no domingo. É que a equipa não vence há 3 jogos (empates frente a Famalicão e FC Porto e derrota com o Ajax).Gonçalo Inácio contraiu uma "entorse traumática na tibiotársica direita" no jogo com o Ajax que o obrigou a ser substituído aos 21’. O defesa-central, de 20 anos, deve falhar a partida diante do Estoril, no domingo (20h30).Depois do desaire (1-5) frente ao Ajax, a boa notícia para Rúben Amorim é o regresso de Sebastián Coates ao eixo central da defesa. O internacional uruguaio cumpriu castigo na Champions e é opção para o embate frente ao Estoril.O Sporting coloca hoje à vendas os bilhetes para os últimos três jogos do mês de setembro. Para o Estoril os ingressos custam entre os 13 e 25 euros. Marítimo (10 euros) e B. Dortmund (37 euros).Estoril e Sporting já se defrontaram em 61 ocasiões, em jogos a contar para o campeonato. Os leões somam 43 vitórias e os canarinhos sete. Os restantes encontros (11) terminaram empatados.Pedro Gonçalves, conhecido como Pote, foi eleito o melhor médio do mês de agosto pelos treinadores da Liga, com 19% dos votos. Palhinha, também do Sporting, reuniu 18 por cento e João Mário (Benfica) 16%.O árbitro Tiago Martins (Lisboa) foi o escolhido para dirigir o embate do Sporting com o Estoril no domingo à noite. O vídeo-árbitro será Bruno Esteves.O Estoril, equipa que subiu este ano à Liga, é a sensação da prova ao ocupar o segundo lugar com 13 pontos, atrás do líder Benfica que soma 15. O Sporting e FC Porto, que empataram na última jornada, seguem no terceiro lugar com 11 pontos cada.