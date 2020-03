Chamada de Varandas à tropa deixa presidência do Sporting em perigo

Frederico Varandas corre o risco de ter de abandonar a presidência do Sporting, por regressar ao Exército. Como o Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) define que as funções militares são exercidas em exclusividade, o Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME) tem de autorizar Varandas a acumular a função de capitão médico no Exército com o cargo no clube.

