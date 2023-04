Frederico Varandas avançou com uma queixa-crime contra Sérgio Conceição e Vítor Baía e exige uma indemnização de seis mil euros a cada um, processo que tem a ver com o caso da garagem do Dragão, após o jogo FC Porto-Sporting (2-2), disputado no dia 11 de fevereiro. Segundo apurou o CM, a queixa do líder do Sporting contra o técnico e o vice-presidente do FC Porto já deu entrada no Tribunal Criminal do Porto.









