O Sporting recebe esta segunda-feira o Estoril, às 19h00, no Estádio de Alvalade, em encontro da 22.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as escolhas de Rúben Amorim e Pedro Guerreiro para este encontro. Nos leões, confirma-se o meio-campo com Morita e Pote, sendo ainda de destacar Gonçalo Inácio, que começa no bancoAdán; St. Juste, Coates e Matheus Reis; Bellerín, Morita, Pote e Nuno Santos; Edwards, Trincão e PaulinhoSuplentes do Sporting:Suplentes do Estoril:Siga o jogo AQUI