Golo do Benfica (1-0)! Boa jogada de entendimento do Benfica pelo lado esquerdo do ataque, com Grimaldo a cruzar junto à linha de fundo e Gilberto aparece no centro da área a cabecear para o fundo das redes do Arouca. O guarda-redes arouquense ainda toca na bola, mas não evita o golo inaugural da Liga Bwin.