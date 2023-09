Shakhtar Donetsk 1-2 FC Porto - Jogo atribulado: Galeno bisa e devolve liderança no marcador aos portistas

Cláudio Ramos (GR), Fábio Cardoso, Grujic, Francisco Conceição, Jorge Sánchez, Nico González, Wendell, Fran Navarro, Romário Baró, Toni Martínez e Gonçalo Borges

Jogo Em direto

18' Pontapé de canto, Porto. Concedido por Dmytro Riznyk.

18' Remate defendido. Iván Jaime (Porto) remate com o pé direito de fora da área.

15' Golo! Shakhtar Donetsk 1, Porto 2. Galeno (Porto) remate com o pé direito no coração da área junto à base do poste esquerdo.

13' Golo! Shakhtar Donetsk 1, Porto 1. Kevin Kelsy (Shakhtar Donetsk) de cabeça no coração da área ao lado inferior direito da baliza. Assistência de Yukhym Konoplya.

8' Golo! Shakhtar Donetsk 0, Porto 1. Galeno (Porto) remate com o pé direito do lado direito da pequena área ao lado inferior direito da baliza.

8' Remate defendido junto ao lado inferior esquerdo da baliza. André Franco (Porto) remate com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Mehdi Taremi.

6' Cartão amarelo mostrado a Danylo Sikan da equipa Shakhtar Donetsk!

4' David Carmo (Porto) recebe cartão amarelo por uma entrada perigosa.

2' Oportunidade falhada por Stephen Eustáquio (Porto) remate com o pé direito do lado esquerdo da área. Assistência de Iván Jaime.

Início 1ª parte

O FC Porto defronta o Shakhtar Donetsk, em Hamburgo, num jogo da 1.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões. O apito inicial está marcado para as 20h00 e estas são as escolhas de Sérgio Conceição.Diogo Costa; João Mário, Pepe, David Carmo e Zaidu; Alan Varela e Eustáquio; André Franco, Iván Jaime e Galeno; TaremiSuplentes:Onze do Shakhtar: Riznyk, Lemkin, Stepanenko, Sudakov, Zubkov, Sikan, Kelsy, Miroshi, Konoplia, Nazaryna, RakitsjyiSuplentes: Rudko, Puzankov, Gocholeishvili, Azarov, Kozik, Castillo, Eguinaldo, Kryskiv, Bondarenko, Ocheretko, Kashchuk, ViunnykSiga o jogo AQUI