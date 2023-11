Suplentes: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Grujic, Francisco Conceição, Jorge Sánchez, Nico González, Namaso, Fran Navarro, Romário Baró, Toni Martínez, Gonçalo Borges e Bernardo Folha

O FC Porto recebe o Antuérpia, às 20h00, em jogo da 4.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões. Estas são as escolhas de Sérgio Conceição para este encontro no Estádio do Dragão.Diogo Costa; João Mário, Pepe, David Carmo e Zaidu; Alan Varela, Eustáquio, André Franco e Pepê; Taremi e Evanilson