Veja o onze do FC Porto para defrontar o At. Madrid esta noite

Evanilson vai ser titular na equipa do FC Porto, esta noite, contra o At. Madrid . Segundo apurou Record, o avançado brasileiro está de volta ao onze, por troca com Toni Martínez. Zaidu tem também o esperado regresso à equipa depois de Wendell ter sido titular em Barcelos, num onze, como divulgámos, que continuará a ter Pepê na lateral-direita.: Oblak; Molina, Giménez, Witsel, Reinildo e Carrasco; Koke, Llorente e Saúl; Morata e João Félix: Grbic, Antonio Gomis, Kondogbia, De Paul, Griezmann, Correa, Lemar, Hermoso, Sergio Diez e Marco Moreno: Diogo Costa; João Mário, David Carmo, Pepe e Zaidu; Uribe, Otávio, Eustáquio, Galeno; Evanilson e Taremi: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Marcano, Veron, Rodrigo Conceição, Namaso, André Franco, Wendell, João Mário, Bruno Costa, Toni Martínez e Gonçalo Borges