O Sp. Braga defronta o Panathinaikos esta terça-feira, em Atenas, a partir das 20 horas, em jogo da 2.ª mão do playoff de acesso à Liga dos Campeões.



O Estádio Olímpico Spyros Louis, em Atenas, está preparado para uma noite de alta importância para os dois clubes. O Panathinaikos contará com o apoio de cerca de 60 mil adeptos.

Neste caso, a surpresa de Artur Jorge é a inclusão de Álvaro Djaló no onze, em detrimento de Pizzi. À partida, isto levará a que Ricardo Horta possa atuar mais em zonas interiores, deixando o corredor direito para Djaló. Outra novidade, mas prevista, é a entrada de André Horta no onze, face à ausência do lesionado Al Musrati.

Matheus; Víctor Gómez, José Fonte, Niakaté, Adirán Marín; Vitor Carvalho, André Horta; Álvaro Djaló, Ricardo Horta, Bruma; Abel Ruiz.