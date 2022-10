Os 'leões' defrontam o Varzim esta noite de domingo, no Estádio Cidade de Barcelos. A partida da 3ª eliminatória da Taça de Portugal tem início às 19h.



O onze do Sporting já é conhecido e conta com Franco Israel, Porro, Inácio, Marsà, Matheus Reis, Nuno Santos, Sotiris, Morita, Edwards, Paulinho, Trincão.

