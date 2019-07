Vida nova de João Félix começa hoje

João Félix entra esta segunda-feira em ação pela sua nova equipa. Quando o relógio marcar as 9h45 (menos uma hora em Portugal), os comandados de Diego Simeone subirão ao relvado do complexo desportivo do hotel Segóvia Sierra para o primeiro treino da época, que assinala a estreia do ‘menino de ouro’ ao serviço do Atlético de Madrid.Cerca de três horas mais tarde (12h00 portuguesas), o ex-jogador do Benfica dá entrada no Estádio Wanda Metropolitano para apresentação aos sócios, o primeiro momento alto desta nova fase da sua carreira.Félix chegou este domingo à tarde a Madrid, tendo seguido para Los Angeles de San Rafael, a 70 quilómetros da capital espanhola, onde a equipa vai estagiar até ao dia 18, antes de partir para os EUA, onde participará na International Champions Cup.João Félix eo restante plantel do Atl. Madrid ficaram hospedados no Segóvia Sierra, uma unidade de 4 estrelas.O quarto do craque português, no 3º andar, é exatamente igual ao dos restantes companheiros de balneário (só o treinador, Diego Simeone, tem direito a uma suite): simples, mas confortável, com cama de casal e varanda com vista para o complexo turístico e habitacional.O hotel fica situado na encosta da montanha que protege a cidade romana de Segóvia, a 1300 metros de altitude. Com a unidade reservada em exclusivo para o Atlético, os futebolistas tomarão as refeições sempre na mesma sala, no 1º andar.Os treinos realizam-se nos relvados do complexo, a cerca de cinco quilómetros do hotel.