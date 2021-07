Vieira nega oferta de bilhetes para jogos a Rui Rangel e aponta dedo a Soares de Oliveira

O ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, acusado de oferta indevida de vantagem no processo Lex, nega ter sido ele a oferecer bilhetes para jogos ao então juiz desembargador Rui Rangel. Garante que o magistrado era convidado pelo vice-presidente do clube Fernando Tavares e também pelo advogado Jorge Barroso, arguidos no processo.O ex-líder do Benfica também aponta o dedo a Domingos Soares de Oliveira, administrador financeiro da SAD, para se defender. Assegura que era ele que aprovava a atribuição de lugares na tribunal presidencial. “Não era Luís Filipe Vieira que o fazia! Era Domingos Soares de Oliveira !”, lê-se no requerimento de abertura de instrução do processo Lex, a que oteve acesso. Luís Filipe Vieira arrisca até três anos de prisão se for condenado.