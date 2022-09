Luís Filipe Vieira dormiu três noites na esquadra que é a sede do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, em Moscavide. A cela, com cerca de dez metros quadrados, sem janelas e apenas com uma porta em ferro, tinha uma cama construída em cimento, uma sanita e um lavatório – ambas as peças sanitárias, em alumínio, não estão tapadas por qualquer divisória para manter a privacidade dos detidos.









