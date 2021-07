Vieira sai do Benfica para fugir à cadeia

Não tinha outra solução. A forma de tentar contornar o perigo de continuação da atividade criminosa - que o pode levar à prisão preventiva ou à prisão domiciliária, com pulseira eletrónica - era afastar-se da gestão do Benfica. Foi o que fez, esta sexta-feira de manhã, antes mesmo do interrogatório começar. Luís Filipe Vieira suspendeu as funções na SAD encarnada e espera agora que a Justiça o premeie por isso. Que não o mandem para a cadeia até julgamento.Em causa estava o entendimento de Rosário Teixeira. O procurador que, sabe-se agora, há vários anos o investigava não tem dúvidas de que este momento era crucial. Se por um lado Vieira não consegue sacar mais dinheiro da banca sem dar garantias, poderia agora, no momento em que o mercado do futebol está aberto, conseguir comissões por transferências de jogadores. Um perigo real de crimes iminentes que poderia levar o magistrado a defender a sua manutenção na cadeia.