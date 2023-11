André Villas-Boas desafia hoje Pinto da Costa pela primeira vez ao marcar presença na Assembleia Geral (AG) Extraordinária do FC Porto que vai votar os novos estatutos do clube, que estão a gerar polémica.



O ex-treinador do FC Porto, que pode anunciar em breve a candidatura à presidência na próximas eleições do clube, fez uma apelo à participação dos sócios na AG, que está marcada para as 21h00, no auditório do Estádio do Dragão.









