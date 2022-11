Vítor Pereira deixa Corinthians após acabar 'Brasileirão' no quarto lugar

O treinador português Vítor Pereira não vai continuar no comando técnico do Corinthians, anunciou este domingo o clube brasileiro de futebol, que fechou a única temporada com o luso ao leme no quarto lugar do campeonato.

"O técnico Vítor Pereira e sua comissão técnica não permanecerão no Corinthians para a temporada 2023", pode ler-se num curto comunicado publicado pelo 'Timão' na rede social Twitter.

O clube perdeu este domingo em casa por 1-0 com o Atlético de Mineiro, no fecho do 'Brasileirão', e a essa derrota seguiu-se o anúncio, por parte do presidente, Duílio Alves.