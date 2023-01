Final incrível esta segunda-feira em Guimarães. O Vitória, depois de sofrer o golo do empate aos 90+4’, ainda chegou ao triunfo com Safira a marcar aos 90+7’.



Vimaranenses e flavienses encontraram-se numa fase negativa de ambas as equipas. Se a de Moreno Teixeira não vencera nenhum dos oito jogos anteriores para todas as competições, já a de Vítor Campelos acumulava sete encontros sem triunfos.









Ver comentários