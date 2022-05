Apenúltima jornada da Liga abriu esta sexta-feira no Bessa com um empate (1-1) entre Boavista e V. Guimarães. Um resultado que, na luta pelo 5º lugar, favorece o Gil Vicente, que só precisa de mais um ponto para garantir essa posição que vale acesso à Liga Conferência da próxima época.





Num jogo ritmado mas mal jogado, com muitos passes transviados, o Vitória foi melhor no 1º tempo, assumindo maior iniciativa, o que seria premiado com a vantagem. Aos 19’, Rafa Soares ameaçou num remate que colocou dificuldades a Bracali, mas seis minutos depois o experiente guarda-redes brasileiro foi impotente para travar o cabeceamento de Estupiñán, na sequência de um canto cobrado por Tiago Silva. O Boavista só aos 41’ fez o seu primeiro remate, por Hamache, e, mesmo assim, desenquadrado da baliza de Bruno Varela.