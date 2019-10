Vitória de Setúbal quer contratar técnico do Benfica B

O V. Setúbal quer contratar Renato Paiva, atual treinador do Benfica B, e já está a negociar com o técnico, apurou oDepois de Sandro Mendes ter sido despedido, após o empate a zero com o Marítimo, o quinto em oito jogos da Liga, a direção sadina aponta baterias para Renato Paiva, técnico que fez toda a carreira nos escalões de formação do Benfica e que, aos 49 anos, pode chegar ao principal campeonato nacional.Renato Paiva assumiu a equipa B do Benfica depois de Bruno Lage ter sido promovido em janeiro do ano passado, substituindo Rui Vitória. Apesar de um arranque menos conseguido, o Benfica B voltou às vitórias na II Liga (é 10º) e ainda no sábado bateu o líder Nacional, por 1-0, no Seixal.Caso as negociações cheguem a bom porto, Renato Paiva terá pela frente a tarefa de tirar o V. Setúbal do 14º lugar em que segue, com oito pontos e apenas um golo marcado na Liga, que valeu uma vitória sobre o Sp. Braga.Os sadinos têm apenas duas derrotas no campeonato, frente a FC Porto (0-4) e Benfica (0-1), mas os cinco empates (com nulo no marcador) não foram suficientes para satisfazer os sócios, que contestaram o técnico Sandro Mendes logo após o jogo com o Marítimo, situação que também ajudou à decisão tomada pela direção de despedir Sandro Mendes.Além do campeonato, o V. Setúbal ainda está na Taça de Portugal, tendo derrotado o Águias do Moradal por 5-0. Na Taça da Liga está no Grupo B, com Benfica, V. Guimarães e Sp. Covilhã. Os sadinos voltam esta segunda-feira à tarde aos treinos, mas a sessão de trabalho será ministrada pelo adjunto Meyong.