Vitória descarta Jonas e recusa pressão dos milhões

Técnico das águias não espera facilidades frente ao Fernerbahçe, mas acredita num bom resultado.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Rui Vitória rejeitou a existência de uma pressão adicional para o jogo desta terça-feira (20h00, BTV) com o Fenerbahçe, da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que antecede o play-off da entrada na fase de grupos que vale 40 milhões de euros.



"Os jogadores, o treinador e o Benfica estão preparados para tudo o que são as exigências de um clube da nossa dimensão. Já sabíamos o que nos esperava e não há que fazer drama. Mais do que a pressão, há a densidade de jogos. Não vejo nem mais pressão nem menos pressão por causa disso. Gosto da pressão positiva, de ter algumas coisa para conquistar. Jogar no Benfica, desde o primeiro jogo até ao último, seja qual for o adversário, nunca pensamos que está ganho antes de entrar em campo", disse ontem Rui Vitória na antevisão da partida.



O técnico antevê dificuldades frente aos turcos, mas mostra-se confiante na obtenção de um bom resultado nesta primeira mão. "Vamos ser uma equipa muito determinada, com a perfeita noção daquilo que queremos. Trata-se de um adversário de qualidade e bem organizado, mas estamos preparados para isso", prosseguiu o técnico, ciente que terá pela frente um adversário experiente que tem feito uma boa pré-temporada.



Para combater os turcos, Rui Vitória explicou como o Benfica tem de jogar: "Da nossa parte ambicionamos começar a ganhar em casa. Queremos ter uma circulação fluida da bola, agressividade no bom sentido e sempre a controlar os jogadores mais influentes do Fenerbahçe. Estamos muito confiantes."



É com este discurso que Rui Vitória pretende cativar os jogadores para um dos jogos mais importantes. É que se as águias não passarem o Fenerbahçe ficam imediatamente afastadas das competições europeias. Têm de chegar ao play-off, em que defrontam o vencedor do jogo entre o PAOK e o Spartak Moscovo. Em caso de vitória seguem para a fase de grupos e arrecadam um mínimo de 40 milhões de euros. Uma verba que é fundamental para a sustentabilidade do clube e para reforços do plantel. Se forem eliminados vão ter de disputar a Liga Europa.



Brasileiro Jonas encostado na Luz

O avançado Jonas já não entra nos planos de Rui Vitória para esta época. O brasileiro não foi convocado para o jogo desta terça-feira do Benfica a contar para a 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões com o Fenerbahçe na Luz, às 20h00. Além disso, Jonas falhou esta segunda-feira o treino de preparação para o duelo com os turcos e ficou no ginásio.



A incerteza quanto à continuidade do jogador de 34 anos no clube fez com que o treinador das águias abdicasse da principal referência no ataque do Benfica nas últimas quatro épocas. "Não reúne condições, tendo em conta o contexto dos últimos dias", disse Rui Vitória, na antevisão. Segundo o CM apurou, o Benfica só vai tomar uma posição em relação à situação do brasileiro após o jogo desta terça-feira.



Face ao impasse na renovação contratual e com as chegadas de Ferreyra e Castillo, Jonas acabou por perder espaço no plantel e foi o avançado menos utilizado na pré-época.



O problema crónico nas costas é outro fator que complicou a vida de Jonas no Benfica. Aliás, o brasileiro falhou a reta final da última época devido a queixas na zona lombar.



As águias hesitaram na renovação com o avançado de 34 anos, que exigia ganhar o mesmo que Ferreyra: 2 milhões de euros líquidos/época. Contudo, o atleta tem em mãos uma proposta milionária do Al Nassr, da Arábia Saudita, que acena com um salário anual de sete milhões.



PORMENORES

Proteção na zona lombar

Esta pré-época, quando o Benfica defrontou o Sevilha na Suíça, à saída do Aeroporto de Zurique, um segurança do clube da Luz saiu ao mesmo tempo que Jonas, de forma a protegê-lo, para impedir que algum adepto tocasse na zona lombar do brasileiro.



Salário igual a Ferreyra

O aumento salarial é uma das exigências de Jonas para renovar com o Benfica. O brasileiro recebe 1,5 milhões de euros limpos por ano, mas quer mais 500 mil euros, o mesmo ordenado do reforço Facundo Ferreyra: 2 milhões de euros líquidos/ano.



Goleador estrangeiro

Jonas é o segundo melhor marcador estrangeiro da história do Benfica com 122 golos golos. O brasileiro encontra-se atrás do paraguaio Cardozo que marcou 172 vezes. Jonas surge à frente de jogadores como Magnusson (87) e Manniche (76).



Assembleia destitutiva

No Facebook, um grupo de sócios do Benfica lançou uma petição para que se realize uma assembleia geral destitutiva, que já conta com 4 mil votos. Para que o evento seja validado pela Mesa da Assembleia Geral, são necessários 10 mil votos.



Fejsa conta com público

"A equipa está preparada, estamos bem para competir e estou muito bem. O primeiro jogo é sempre complicado, mas espero um bom jogo e um resultado positivo para nós. É bom jogar primeiro no nosso jogo com os adeptos, é sempre positivo", disse o médio Fejsa na antevisão da partida.n