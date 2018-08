Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Jonas não está convocado pois não reúne as condições necessárias", diz Rui Vitória

Treinador do Benfica na antevisão do encontro com o Fenerbahçe.

13:15

Rui Vitória fez esta segunda-feira a antevisão do jogo com o Fenerbahçe e Jonas foi um dos assuntos abordados.



"Jonas não está convocado para amanhã. Não reúne as condições necessárias tendo em conta o que foi o contexto dos últimos dias", afirmou.



"Vamos ser uma equipa muito convicta, muito determinada perante um adversário que é muito bem organizado e gosta de circular a bola", disse o treinador do Benfica, frisando que as águias "querem começar bem" perante os seus adeptos.



Rui Vitória acrescentou que o Benfica "quer muito jogar" e que "gosta de pressão positiva".