Vitória mete a terceira e soma triunfo

O V. Guimarães somou este domingo o terceiro triunfo consecutivo, ao derrotar em casa o Marítimo por 1-0, e subiu, à condição, ao quinto lugar. Os primeiros minutos foram muito movimentados, mas depois o jogo caiu numa toada morna, ainda que os vitorianos assumissem um maior controlo da posse de bola. Os cruzamentos perigosos de Quaresma não foram aproveitados na área do Marítimo e, praticamente no último minuto, os madeirenses perderam uma soberana oportunidade na conclusão de uma rápida transição.



O segundo tempo abriu com o Vitória a marcar, por Estupiñan, na sequência de uma defesa incompleta de Amir num remate de Rochinha. O Marítimo tentou reagir e, aos 61', Fábio Veríssimo assinalou penálti sobre Rúben Macedo, mas reverteu a decisão depois de verificar as imagens. Depois disso, o Vitória voltou a mandar no jogo e até final criou várias oportunidades para ampliar a vantagem, justificando o triunfo.

