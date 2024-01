Wayne Rooney dispensado do comando técnico do Birmingham devido a maus resultados

O antigo internacional inglês Wayne Rooney foi dispensado do cargo de treinador do Birmingham City, anunciou esta terça-feira o clube, atual 20.º classificado do 'Championship', a segunda divisão inglesa de futebol.

"Apesar dos seus esforços, os resultados não corresponderam às expectativas, que eram claras e definidas desde o início. Por isso, a direção considera que o melhor é fazer uma mudança na gestão do futebol do clube", refere o Birmingham num comunicado, no qual anunciou a saída de Wayne Rooney e Carl Robinson.

Os responsáveis do Birmingham agradecem o trabalho e esforço do antigo futebolista, que assumiu o comando técnico da equipa em outubro passado, e garantem já estar à procura de um novo técnico.

O emblemático jogador da seleção inglesa e do Manchester United, que chegou ao Birmingham depois de ter treinado o Derby County e os norte-americanos do DC United, encontrou a equipa na sexta posição do 'Championship' e deixa-a na 20.ª.

Rooney orientou o Birmingham em 15 jogos, tendo somado duas vitórias, quatro empates e nove derrotas, a última das quais na segunda-feira, no terreno do Leeds (3-0).