William Carvalho voltou a ser apontado ao Benfica, desta feito pelo portal Todo Fichajes. Segundo esta fonte, o médio do Betis não entra nos planos do treinador Manuel Pellegrini e foi colocado no mercado. O site espanhol refere que o Leicester também esteve perto de o contratar, mas terá optado pela compra do francês Soumaré. Agora, será o Benfica a “insistir no negócio.” Recorde-se que Jorge Jesus já orientou o português, de 29 anos, no Sporting.