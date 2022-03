Ordem na defesa. Essa será a principal missão de Pepe no regresso à seleção nacional, ele que ficou conhecido como um verdadeiro xerife pela forma autoritária como dita a sua lei em campo.O central de 39 anos integrou este domingo a preparação para o decisivo jogo frente à Macedónia do Norte, relativo à final do play-off de acesso ao Campeonato do Mundo no Qatar.