Yaremchuk é o novo reforço do Benfica

O Benfica oficializou este sábado a contratação de Yaremchuk como reforço da equipa de futebol.





A informação foi avançada pelo clube encarnado.

As águias comunicaram à CMVM que o dianteiro ucraniano, de 25 anos, custou 17 milhões por 75 por cento do passe.



"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa (...) que adquiriu os direitos desportivos e 75% dos direitos económicos do jogador Roman Yaremchuk pelo montante de 17 milhões de euros ao KAA Gent", referem os 'encarnados' em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A cláusula de rescisão que blinda o jogador ex-Gent, que assinou até 2026, é de 100 milhões de euros