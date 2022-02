Yaremchuk emociona-se ao receber braçadeira de capitão no jogo do Benfica. Veja o momento

O futebolista ucraniano Roman Yaremchuk envergou este domingo a braçadeira de 'capitão' do Benfica, a partir dos 62 minutos, quando substituiu Darwin Nuñez, no encontro frente ao Vitória de Guimarães, da 24.ª jornada da I Liga.

O dianteiro, muito emocionado, recebeu a braçadeira do central belga Vertonghen, enquanto recebia uma forte ovação dos adeptos no Estádio da Luz, em Lisboa, que entoaram o seu nome, dias depois de a Rússia ter lançado uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos de alvos em várias cidades.

Já na quarta-feira, quando apontou o tento da igualdade na receção aos neerlandeses do Ajax (2-2), da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Yaremchuk despiu a camisola do Benfica e exibiu o tridente ucraniano [tryzub], símbolo nacional do país.