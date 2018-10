Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Furação Leslie provoca alterações na maratona de Lisboa

Constrangimentos de trânsito na cidade e nas vias de circulação dos corredores terão a duração de mais uma hora.

16:44

O furacão Leslie obrigou este sábado a alterações na organização das provas de atletismo da maratona e da meia maratona de Lisboa, que terão as partidas atrasadas em uma hora.



A previsão climatérica de chuva e ventos fortes para a noite deste sábado e a madrugada de domingo obrigaram a uma reunião de urgência entre as autoridades (Proteção Civil, a Polícia de Segurança Pública e a Lusoponte) e a organização da Maratona e da Meia Maratona de Lisboa, de onde saiu a decisão de proceder as várias alterações, especialmente na meia e na mini maratona, que terá a sua partida num local diferente, no IC2, em vez de ser no tabuleiro da ponte Vasco da Gama, e atrasada em uma hora, passando das 10h30 horas, para as 11h30 horas.



A estrutura de transportes para os corredores da meia e da mini manter-se-á, com os autocarros a partir do Parque das Nações, junto à estação do Oriente.



A hora da partida da maratona também será atrasada em uma hora (passa das 08h00 para as 09h00 horas), mantendo-se o local da partida (Cascais) e o percurso (Marginal).



"A segurança de todos é a nossa maior preocupação. Por isso, entendemos alterar a partida da meia maratona para o IC2 e atrasar em uma hora as partidas das provas. Assim, teremos oportunidade de analisar os estragos que poderão ser causados pela tempestade e tomar as devidas providências", disse Carlos Móia, presidente do Maratona Clube de Portugal, que ainda adiantou que nunca foi colocada a hipótese de não se realizarem as provas.



Assim, os constrangimentos de trânsito na cidade e nas vias de circulação dos corredores terão a duração de mais uma hora.



Em comunicado enviado pelo clube, esclarece-se que o Maratona Clube de Portugal e as restantes autoridades acompanharão permanentemente a evolução do furacão Leslie e assegurarão as medidas necessárias para salvaguardar a integridade física de todos os participantes e staff da prova.



Na eventualidade de ser necessário tomar novas medidas, estas serão comunicadas a seu tempo.