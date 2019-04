Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O resgate impressionante a um surfista que desafiou as ondas da Nazaré

Imagens divulgadas por Pedro Miranda no Youtube mostram a coragem no frente a frente com as violentas ondas na Praia do Norte.

21:03

As gigantes ondas da Nazaré continuam a ser desafiadas por surfistas de todo o mundo, mas as imagens agora divulgadas por Pedro Miranda mostram um surfista português e piloto TAP, Salvador Villas-Boas, a ser engolido pela violência do mar.



O mais impressionante acabou por ser o resgate protagonizado pelo brasileiro Ramon Laureano em fevereiro deste ano.