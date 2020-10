Foram detetados 14 casos de Covid-19 em pessoas que estiveram em contacto com equipas de Fórmula 1, prova que ocorreu no fim-de-semana de 24 e 25 de outubro em Portimão, no Algarve.Ana Regina Guerreiro, Delegada de Saúde Regional, avança que os casos foram detetados entre o dia 20 e 29 de outubro e estão relacionados com elementos das equipas que participaram na prova de Fórmula 1.Todos os casos de infeção pelo novo coronavírus são estrangeiros.