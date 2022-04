André Costa (CP Armada) e Alexandra Oliveira (Marítimo) sagraram-se este domingo campeões nacionais ao vencerem a Maratona da Europa, que reuniu cerca de 10 700 atletas em Aveiro e contou com a transmissão na CMTV.









Numa grande festa do atletismo não faltou emoção e drama. É que a favorita Catarina Ribeiro (Sporting), que procurava fazer mínimos para o campeonato do Mundo, teve um ‘dia não’. Depois de uma paragem para ir à casa de banho, acabou por desistir ao desfalecer perto dos 35 km. O triunfo sorriu então a Alexandra Oliveira, que percorreu os 42195 metros em 2:56.41 horas (novo recorde da prova), à frente de Júlia Conceição (Penafiel), em 3:18.01, e Sofia Peixoto (El Comandante), com 3:31.29.

Na prova masculina, André Costa assumiu as despesas da corrida e arrancou numa caminhada solitária, terminando com 2:24.39 horas, batendo José Sousa (Praia de Mira), campeão em 2019, que concluiu em 2:26.09, e Augusto Costa (A. Montanha), com 2:26.18. Na ‘meia’, os vencedores foram Fábio Oliveira (1:05.28) e Carla Martinho (1:17.21). Nos 10 km, Tiago Madureira (31,26) e Carolina Ribeiro (37,12) dominaram.