João Vieira conquista prata nos 50 km marcha dos Mundiais de Atletismo

O português João Vieira conquistou a medalha de prata dos 50 km marcha nos Campeonato do Mundo de atletismo, que se estão a disputar em Doha.

O atleta português, que obteve no Qatar o seu melhor resultado de sempre em Mundiais, completou a prova 4:04.59 horas, 39 segundos depois do japonês Yusuke Suzuki, novo campeão do mundo.

O canadiano Evan Dunfee completou o pódio, numa prova em que se registou o abandono do francês Yohann Diniz, que defendia o título.



Inês Henriques desiste

A portuguesa Inês Henriques, que defendia o título, desistiu hoje nos 50 km marcha dos Mundiais de atletismo que estão a decorrer em Doha, uma prova disputada em simultâneo com a vertente masculina.

A campeã de Londres2017 chegou a andar na frente da prova, a par de uma concorrente chinesa, mas depois começou a perder posições, até ao sexto lugar, quando foi forçada a desistir e ser assistida no posto médico.

Em plano diferente, João Vieira fez uma corrida de trás para a frente, sempre a ganhar lugares a partir do meio da prova, assegurando a medalha de prata já na última volta ao circuito da Corniche de Doha.