Benfica vence Sporting na Luz na final do campeonato nacional de futsal

Encarnados triunfaram por 3-2 num duelo frenético.

Por Lusa | 21:10

O Benfica venceu esta quarta-feira em casa o Sporting, bicampeão em título, por 3-2, com um golo de Raúl Campos ao minuto 39, e empatou a final da Liga portuguesa de futsal.



Depois do triunfo dos 'leões' por 5-4 no primeiro jogo, o Benfica inaugurou o marcador no Pavilhão Fidelidade por intermédio de Robinho (03 minutos), mas o Sporting deu a volta no espaço de um minuto, com golos de Fortino (06) e Merlim (07), antes de Bruno Coelho restabelecer a igualdade na segunda parte (29).



No penúltimo minuto, Raúl Campos deu a vitória aos 'encarnados' e igualou a final, disputada à melhor de cinco e cujo terceiro jogo está marcado para domingo, 24 de junho, no Pavilhão João Rocha, recinto do Sporting. O quarto jogo disputa-se na Luz, no dia 27, e um eventual quinto encontro está agendado para 30, novamente na casa dos 'leões'.