Um violento acidente a envolver o Citroen Saxo de Pedro Faria motivou este sábado a interrupção do Rali da Calheta, na Madeira.O carro despistou-se, embateu na berma da estrada, o que gerou uma bola de fogo, e o copiloto, Nuno Rodrigues, acabou por ficar encarcerado. Foi assistido pelos bombeiros, que o transportaram ao hospital Dr Nélio Mendonça, no Funchal, onde, segundo o Diário de Notícias da Madeira, deu entrada com lesões na clavícula e no tornozelo.