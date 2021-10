Centenas de fãs vibram à chegada dos campeões do Mundo de futsal

"Campeões, campeões”. Foi com estes cânticos que centenas de adeptos receberam esta segunda-feira os novos campeões mundiais de futsal no aeroporto de Lisboa.









A comitiva portuguesa que se sagrou campeã do mundo pela primeira vez na modalidade com um triunfo sobre a Argentina na final por 2-1 foi recebida em apoteose. Com cânticos e com tambores a marcar o ritmo de uma festa pintada com as cores da seleção nacional.





Leia também “Foi tocar o céu”: campeões mundiais de futsal reagem à vitória histórica na chegada a Lisboa E os jogadores não desiludiram os fãs e familiares que fizeram questão de estarem presentes neste momento histórico. Participaram na festa, na qual se destacaram Ricardinho, eleito o melhor jogador do mundial, e o jovem Zicky, uma das revelações da equipa portuguesa.

“Ainda não estamos bem cientes da grandiosidade deste feito, não só para o futsal como para o desporto português. No autocarro ainda vínhamos siderados pelos festejos, tenho quase a certeza de que nenhum de nós tem a noção do feito que conseguimos”, disse esta segunda-feira João Matos, um dos capitães da equipa, já na Cidade do Futebol.





O sportinguista, de 34 anos, não escondeu a satisfação por ter ganho o título que lhe faltava: “Ganhei tudo, mas vou lutar para os renovar e empenhar-me no próximo que aí vem”.





Já Pany Varela, o autor dos dois golos portugueses na final , enalteceu o espírito do grupo. “Somos 17 grandes obreiros, mais o staff e o público. Foi fantástico. Todos entraram com o espírito de que podíamos ganhar e foi isso que nos levou a esta conquista. Tocámos no céu.”









Leia também Marcelo e António Costa felicitam Portugal campeão do mundo de futsal: "Feito desportivo extraordinário" “Vou sempre com a ideia de fazer grande jogo, o golo é um extra. Qualquer um pode marcar, coube-me a mim, fico feliz. Na história fica que Portugal venceu, quem marcou golo é pouco relevante”, disse Varela.

Também Bebé, guarda-redes de 38 anos, estava eufórico: “Acreditei sempre. Fui à luta e consegui participar nesta conquista de Portugal.”



"Criatividade fez a diferença"



“Éramos os melhores da Europa, faltava sermos os melhores do Mundo. Hoje somos os melhores do Mundo. Quando somos muito bons somos os melhores do Mundo ou, pelo menos, dos melhores do Mundo. Sempre. No futsal, nas Forças Armadas destacadas por todos os continentes, nos cientistas, nos trabalhadores”, considerou o Presidente da República, que esta segunda-feira homenageou, em Belém, os novos heróis nacionais.





“[O futsal] é uma modalidade que apela à criatividade. Olhem para os países que têm ganho este Mundial, são indubitavelmente países com muita criatividade no futebol. Naquele espaço limitado, com as regras, a criatividade é decisiva, faz a diferença num segundo, num minuto, e apela ao que há de mais talentoso nos jogadores e nas jogadoras”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa, enaltecendo a capacidade e qualidade da equipa portuguesa.





“Nós somos criativos, talentosos, em muitas modalidades e no futsal (...) Todos acompanhamos e vibramos com este vosso percurso, que não foi fácil. Fizemos história”, concluiu o Chefe do Estado.



“Foi difícil mas consegui”



“Foi muito difícil, mas quis fazer o meu último Mundial em condições e consegui. Parece que o homem lá em cima tinha alguma coisa guardada para nós”, disse Ricardinho, o ‘capitão’ da seleção nacional e eleito o melhor jogador da competição.