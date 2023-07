Daniel Ricciardo de volta à grid da Fórmula 1 ainda este mês

Daniel Ricciardo vai assumir o lugar de Nyck de Vries na AlphaTauri (Red Bull Racing) no que resta da temporada. De acordo com o jornal holandês ’De Telegraaf’, os resultados dececionantes motivaram a decisão da equipa de dispensar os serviços do piloto.



Consta que Helmut Marko, consultor da Red Bull, perdeu a paciência com o antigo campeão mundial de F2 e de Fórmula E. O holandês era, juntamente o rookie Logan Sargeant, um dos únicos pilotos sem qualquer ponto somado na presente temporada. Teve dificuldades para se adaptar à Fórmula 1, sem nunca conseguir entrar no ritmo do seu companheiro de equipa, Yuki Tsunoda.





Ricciardo volta ao grid após uma ausência de seis meses, depois de ter terminado o contrato com a McLaren e de ter assumido o papel de piloto de testes da Red Bull.

O regresso do australiano vai acontecer já no próximo grande prémio, em Hungaroring, na Hungria, dia 23 deste mês.