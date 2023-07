Diogo Ribeiro conquista medalha de prata nos Mundiais de natação

Close podium in +00.14!



Diogo Ribeiro acaba de fazer história para a natação portuguesa, ao conquistar a medalha de prata nos 50 metros mariposa nos Mundiais da modalidade em Fukuoka, no Japão.O nadador português, de 18 anos, já tinha feito história ao tornar-se no terceiro nadador nacional de sempre a conseguir apurar-se para uma final e agora consegue mesmo alargar o seu feito, numa final na qual registou 22.80 segundos, apenas atrás do italiano Thomas Ceccon (22.68) e à frente do francês Maxime Grousset (22.82).Para lá da medalha e do estatuto de vicecampeão mundial, o prodígio português fixa ainda um novo recorde nacional, melhorando os 22.93 segundos que já lhe pertenciam.Até agora o melhor resultado de um nadador português em Mundiais tinha sido o 5.º posto de Alexandre Yokochi, conseguido nos 200 bruços de Madrid’1986, com um 5.º lugar nos 200 bruços, enquanto Ana Barros foi a outra finalista em Perth’1991, com o 8.º nos 50 costas.