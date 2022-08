Fernando Pimenta vence medalha de bronze na prova de K1 500 nos Europeus de canoagem

O canoísta Fernando Pimenta conquistou hoje a medalha de bronze na prova de K1 500 metros dos Europeus, na primeira das quatro finais que vai disputar em Munique, na Alemanha.

A competir na pista sete, Pimenta cumpriu a prova em 1.38,803 minutos, mais 0,791 segundos do que o vencedor, o alemão Jacob Schoff (1.38,012), enquanto a medalha de prata foi para o húngaro Adam Varga (1.38,237).

O português já tinha sido medalha de bronze nesta distância nos mundiais do Canadá, há duas semanas.

O limiano vai disputar também a final do olímpico K1 1.000, no sábado às 12:00, horas de Lisboa, três horas e 25 minutos antes da regata de K1 5.000, enquanto a de K2 1.000, com João Duarte, é só no domingo, às 10:15.

O número recorde de provas que Pimenta está a disputar nestes Europeus -- quatro eventos, sendo que em dois teve de passar pelo crivo das meias-finais -- foram assumidas pelo duplo medalhado olímpico português como um teste aos limites de resistência do seu corpo em ano propício a experiências, antes do apuramento para Paris2024.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Esta é a quarta medalha de Portugal até ao momento, depois das duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, da de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e agora a de bronze de Fernando Pimenta, no K1 500.