Marcelo Rebelo de Sousa homenageou esta terça-feira os campeões do mundo de hóquei em patins no Palácio de Belém."Fomos e somos melhores", disse o Presidente da República durante o seu discurso antes de entregar a Ordem de Mérito à seleção lusa.O presidente condecorou os atletas e selecionadores numa conquista histórica, e, como não poderia deixar de ser, nem a célebre selfie com o presidente faltou.A equipa portuguesa conquistou este domingo o 16º título mundial de hóquei em patins.