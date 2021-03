Fórmula 1 regressa ao Autódromo do Algarve a 2 de maio

O Grande Prémio de Portugal vai voltar a integrar o Mundial de Fórmula 1, em 02 de maio, pela 18.ª vez, a segunda consecutiva no Algarve, anunciou esta sexta-feira a organização do campeonato.A prova regressa ao Autódromo do Algarve, em Portimão, entre os dias 30 de abril e 2 de maio.

A Fórmula 1 regressou a Portugal em 2020, ao Autódromo Internacional do Algarve, após 24 anos de ausência do Mundial, na sequência da reorganização dos calendários devido à pandemia de covid-19.

"Estamos muito entusiasmados por anunciar que a Formula 1 voltará a correr em Portimão, após o enorme sucesso da corrida no ano passado. Queremos agradecer ao promotor e ao Governo português pelo árduo trabalho e dedicação para o regresso da prova a Portugal", afirmou o presidente e diretor-executivo da Fórmula 1 Stefano Domenicali.

2 de mayo será cuando se dispute el Gran Premio de Portugal de F1. En breve en nuestra web pic.twitter.com/698RKri4eH — PitLane Motor (@PitLane_F1) March 5, 2021

O presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) assumiu-se "muito satisfeito" com o anúncio da realização do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, confiando que se poderá manter no futuro.

"A FPAK fica muito satisfeita na medida em que, quando houve o último Grande Prémio em Portugal, em 2020, sempre dissemos que íamos lutar para que o Grande Prémio não fosse apenas de substituição mas estivesse por direito próprio no calendário Mundial de Fórmula 1", afirmou Ni Amorim, em declarações à Agência Lusa.



Conheça o calendário do Mundial de Fórmula 1 de 2021:

28 mar Bahrain Sakhir (Bah)

18 abr São Marino Imola (Ita)

02 mai Portugal Portimão (Por)

09 mai Espanha Barcelona (Esp)

23 mai Mónaco Monte Carlo (Mon)

06 jun Azerbaijão Baku (Azb)

13 jun Canadá Montreal (Can)

27 jun França Le Castellet (Fra)

04 jul Áustria Spielberg (Aut)

18 jul Reino Unido Silverston (GBr)

01 ago Hungria Budapeste (Hun)

29 ago Bélgica Spa-Francorchamps (Bel)

05 set Países Baixos Zandvoort (Hol)

12 set Itália Monza (Ita)

26 set Rússia Sochi (Rus)

03 out Singapura Singapura (Sin)

10 out Japão Suzuka (Jap)

24 out Estados Unidos Austin (EUA)

31 out México Cidade do México (Mex)

07 nov Brasil São Paulo (Bra)

21 nov Austrália Melbourne (Aus)

05 dez Arábia Saudita Jeddah (Ars)

12 dez Abu Dhabi Abu Dhabi (EAU)