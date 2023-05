GP da Emilia-Romagna de F1 cancelado devido às cheias no norte de Itália

O Grande Prémio da Emilia-Romagna de Fórmula 1, agendado para este fim de semana em Imola, no norte de Itália, foi cancelado devido às cheias que estão a afetar a região, anunciaram esta quarta-feira os organizadores da prova.

Em comunicado, a F1 explicou que avançou para o cancelamento daquela que seria a sexta ronda do Mundial depois de reuniões com as autoridades locais e com o governo italiano, tendo chegado à conclusão que não estavam reunidas as necessárias condições de segurança.

"Não é possível realizar o evento com a segurança necessária para os adeptos, equipas, staff. É a decisão certa e responsável tendo em conta a situação. Não seria colocar mais pressão sobre as autoridades locais e serviços de emergência num momento já muito difícil", esclareceu a F1.