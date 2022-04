Começa esta quinta-feira, nas Caldas da Rainha, a 29ª edição da Volta a Portugal do Futuro/2º Grande Prémio CMTV, a prova portuguesa de ciclismo mais importante para o escalão sub-23.





Durante quatro dias, 18 equipas, portuguesas e espanholas, vão percorrer 545,6 quilómetros divididos em quatro etapas. A tirada que poderá decidir o vencedor da classificação geral disputa-se no sábado com chegada em alto na serra São Macário, São Pedro do Sul. A prova termina no domingo à tarde na Av. Nuno Álvares, na cidade de Castelo Branco.