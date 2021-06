A 38ª edição da Volta ao Alentejo/1º Grande Prémio CMTV começa já amanhã em Reguengos de Monsaraz e tem tudo para ser um verdadeiro espetáculo desportivo e social. A prova, que tem acompanhamento na CMTV, é considerada o evento mais importante desta zona do País.





A Volta ao Alentejo 2021/Grande Prémioé constituída por seis etapas. Começa esta quarta-feira em Reguengos de Monsaraz e termina domingo na cidade de Évora.

Com um percurso de 819 quilómetros, entre planícies, montes e montanhas alentejanas, a corrida vai contar com a participação de 133 ciclistas de 19 equipas.



Doze das equipas presentes são portuguesas, mas já estão confirmadas a presença de equipas de Espanha (Caja Rural, Euskaltel, Burgos), Suíça (Nippo Conti), África do Sul (ProTouch) e Reino Unido (SwiftCarbon).





Serão cinco dias de prova, mas com seis etapas. No sábado regista-se a particularidade de se disputarem duas etapas.



De manhã realiza-se a ligação entre Monforte e Castelo de Vide, uma etapa com três prémios de montanha e que terminará com uma subida, e à tarde realiza-se um contrarrelógio individual, de 8,4 quilómetros, que poderá ser determinante para a classificação geral final.