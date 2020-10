Lotação máxima no GP de Portugal de Fórmula 1 deverá ser reduzida a 27.500 espetadores

A lotação máxima permitida no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, no próximo fim de semana, deverá ser reduzida para 27.500 lugares, disse este domingo à Lusa o administrador do Autódromo Internacional do Algarve, Paulo Pinheiro.

"Ainda estamos à espera da versão final do parecer da DGS [Direção-Geral da Saúde] mas, em princípio, o limite máximo deve situar-se nos 27.500 lugares", revelou Paulo Pinheiro.

Inicialmente, foram colocados à venda cerca de 46.000 bilhetes, mas, face à evolução da pandemia de covid-19 nas últimas semanas, esse número deverá ser substancialmente reduzido.