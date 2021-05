Hamilton vence duelo com Verstappen na segunda sessão de treinos livres para o GP de Portugal de F1

Hamilton, que ainda não tinha sido o mais rápido em nenhuma sessão de treinos livres esta temporada, fez a sua melhor volta ao traçado do Autódromo Internacional do Algarve em 1.19,837 minutos.

Em outubro passado, o mais rápido tinha sido o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), que então fez o tempo de 1.17,940 minutos. Agora, o piloto finlandês ficou-se pela terceira posição, a 0,344 segundos do seu companheiro de equipa.

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) foi o quarto classificado, a 0,360 segundos, com o seu compatrita Fernando Alonso (Alpine) a mostrar amplas melhorias, ao ser quinto, a 0,383 segundos.

Os 12 primeiros classificados ficaram separados por menos de um segundo.

Ao longo da sessão desta tarde, os pilotos fizeram simulações de corrida e, aí, Verstappen foi quem apresentou melhor ritmo, rodando consistentemente em 1.23 minutos baixo, enquanto Hamilton rodava em 1.23 alto.

A sessão, que começou com dez minutos de atraso devido a um problema na curva 11 do circuito algarvio, ficou marcada pelo vento que se fez sentir e que piorou as condições do asfalto.

Desta forma, foram poucos os pilotos a conseguir melhorar os seus tempos relativamente à sessão da manhã, o que fez com que o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) terminasse esta primeira jornada como o mais rápido do dia, com o tempo de 1.19,648 minutos, realizado na primeira sessão.

O finlandês não conseguiu baixar de 1.20,181 minutos da parte da tarde.

No somatório das duas sessões desta sexta-feira, Max Verstappen (Red Bull) acabou como o segundo mais rápido, graças ao tempo de 1.19,673 minutos conseguido logo de manhã.

Lewis Hamilton, apesar de ter sido o mais rápido nos treinos livres da tarde, não foi além de 1.19,837 minutos, tempo que o colocou na terceira posição da tabela combinada de tempos.

O mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) foi, assim, o quarto mais rápido do dia, com o tempo de 1.19,846 minutos realizado na primeira sessão, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em quinto, com 1.19,884 minutos.

Logo a seguir, em sexto, ficou Carlos Sainz, com o outro Ferrari, rodando em 1.20,197 minutos, à tarde.

Seguem-se os dois Alpine, com Fernando Alonso em sexto. O piloto asturiano tirou mais de um segundo ao tempo realizado esta manhã, mostrando uma considerável evolução com condições de pista desfavoráveis.

O antigo bicampeão mundial rodou na sua melhor volta em 1.20,220 minutos, com o francês Esteban Ocon (Alpine) logo atrás, com 1.20,235 minutos.

No sábado, os 20 pilotos enfrentam a terceira sessão de treinos livres, a partir das 12:00, seguindo-se a qualificação, às 15h00.

O GP de Portugal de Fórmula 1 é a terceira prova da temporada e disputa-se até domingo no Autódromo Internacional do Algarve.