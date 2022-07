A II Gala de Boxe de Espinho realiza-se, esta tarde de sábado, em Espinho.Estão marcados oito combates com pugilistas do FC Porto, Sp. Espinho, Boavista e Beira-Mar.O início do evento desportivo está marcado para as 17 horas, num ringue ao ar livre, na praia de Paramos.A pesagem dos atletas, para cada categoria, decorreu esta manhã.A entrada é gratuita.