Francisco Gomes, pugilista do Boavista e conhecido por ‘Rikirikitoo’, foi detido esta segunda-feira após andar aos tiros no bar Aloha, junto à praia da Ladeira, em Vila do Conde. O suspeito estava com mais dois jovens - um deles é seu irmão e também pratica boxe -, que foram também identificados na cena dos tiros.









